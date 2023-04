Ettevõtted võtsid aasta lõpus rohkem võlgu

Aasta juhi kandidaadid: hea ülemus ei ole vaid kabinetis istuv tähtis nina

19. mail selgub, kas tänavuseks Eesti parimaks juhiks saab Selveri juht Kristi Lomp või Verstoni juht Veiko Veskimäe. Mõlema kandidaadi teekonnal tippjuhi rolli on nii sarnasusi kui ka erinevusi. Üks on aga mõlemi meelest kindel: äri eduvõtmeks on suuresti inimesed ning ühised ettevõttesisesed väärtused.

