Raadiohommikus: LHV tulemusi lahkab üllatuskülaline

LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel kommenteerib hommikuprogrammis ettevõtte II kvartali vahearuannet. Foto: Andras Kralla

Hommikuprogrammis saame veel enne börsipäeva algust läbi lahata LHV II kvartali värske vahearuande. Stuudios on LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel, keda küsitleb prominentne üllatuskülaline.

Heidame koos sotsiaalmeedia entusiasti Brit Mesipuuga pilgu tema värskelt valminud uuringule. Kuuleme, kas Facebook on jätkuvalt domineeriv sotsiaalmeediakanal ja kui palju eelistavad ettevõtted hallata oma kontosid ise või ostavad selle töö sisse?

Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tutvustab kahte värsket raportit. Saame teada, kas automüügis valitseb keerulisema aja järel müügibuum ja kuidas on käitunud praegusel heitlikul turul advokaadibürood?

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni ajakirjanikud Igor Rõtov ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Külaliseks on Edu Akadeemia juht ja asutaja Roland Tokko. Saates jagab ta praktilisi soovitusi, kuidas investeerimise alustamisel hirme alistada, kuidas alustada millegi täitsa uuega ning kuidas edasilükkamiste võrku mitte toppama jääda.

Lisaks jagab Roland oma kogemusi, kuidas läbi erinevate koostööprojektide saab ka enda eesmärke ellu viia, kuidas leida nutikaid viise nii oma eesmärkidele kindlaks jäämiseks kui ka kuidas ennast inimesena arendades saab olla edukam investor. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 “Coachiv juhtimine”. Saate fookuses on sel korral isetoimivad meeskonnad. Holakraatiliste organisatsioonide üles ehitamine näib täna olevat suur eesmärk paljudes ärides. Selleks, et vabastada juhid mikromanageerimisest ja suunata nende ajaressurss rohkem ettevõtte ja inimeste arendamisele.

Samas ei ole me veel näinud, kuidas üks holakraatiline meeskond päriselt toime tuleb ja millist ärilist kasu see kaasa toob.

Populaarse juhtimis-podcast'i vedaja, juhtimiskoolitaja Veiko Valkiainen on veendunud, et isetoimivad meeskonnad pole mingi utoopia, Novel Clinicu tegevjuht Sten Argos oma pikaaegsele juhtimiskogemusele tuginedes Veiko veendumust lõpuni ei jaga. Saadet juhib Aira Tammemäe.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Saates räägime kahe eriilmelise tootmisettevõttega, kes otsustasid avada e-poe. Enda kogemustest ja väljakutsetest räägivad Orkla Eesti müügijuht Külli Kuldkepp ja Softrendi müügijuht Kristiina Roberg.

Juttu tuleb enda e-poe ehitamisest, väljakutsetest, toodete komplekteerimisest ning ka sellest, miks on mõistlik tooteid müüa just enda e-poes, mitte kellegi teise platvormil. Saates tuleb juttu ka sellest, kuidas nad ennast turundavad, kampaaniaid korraldavad ning milliseid tooteid enim ostetakse. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest

15.00–16.00 "Töö ja palk". Värske saade „Töö ja palk“ uurib, mida ootavad personalijuhid uuelt koalitsioonilepingult. Saatejuht Helen Roots on külla kutsunud PARE tööelu töörühma liikmed, Eurora personalijuhi Estel Puki ja Telia personalidirektori Ingrid Viinapuu, kes kirjeldavad, missuguseid ettepanekuid PARE koostatud tööelu manifestist on erakonnad valitsuslepet koostades arvestanud, ning räägivad lahti, mida nende punktidega seoses uuelt valitsuselt oodatakse. Saadet juhib Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.