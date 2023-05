Artikkel

Raadiohommikus: saunad, Teslad ja viiekordsed käendused

Saunumi tegevjuht Henri Lindal. Foto: Andras Kralla

First Northi alternatiivturul kaupleva Saunumi tegevjuht Henri Lindal annab ülevaate, kuidas läheb saunade tootmise äril, millised on kasvuettevõtte väljavaated muutunud majanduskeskkonnas ning mida plaanitakse teha aktsiate lisaemissioonilt saadava rahaga.

Riigikogu uue koosseisu liige, roheekspert ja Tesla-entusiast Mario Kadastik räägib Tesla omamise võludest ja valudest, automaksust, autotootja aktsiast ja oma tööplaanist parlamendi liikmena.

KredExi ja EASi ühendasutuse käenduste ja laenude osakonna juht Kaarel Aus toob välja, mida tähendab see, et ettevõtjate laenukäenduste ülempiir tõuseb viiekordselt ehk 25 miljoni euroni, kellele need käendused on mõeldud ning kuidas neile üldse kvalifitseeruda.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv annab ülevaate äsja ilmunud toidu- ja esmatarbekaupade müügi ning taristuehituse raportite kohta. Räägime, mis on nendes sektorites toimunud ja mida need näitavad majanduse kohta.

Hommikuprogrammi juhivad Simo Sepp ning uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Edasi jätkub raadiopäeva järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Mõjuka finantsjuhi tiitli ja kolleegi preemia pälvinud finantsjuhid avavad idufirma finantsjuhtimise rõõme ja väljakutseid, millega nad rahakaasamiste kõrval veel tegeleda jõuavad.

Õppetundidest rääkides rõhutavad mõlemad saatekülalised, et ei tohiks olla liiga usaldav.

Saatest saab veel teada, mida ootavad saatekülalised uutelt meeskonnaliikmetelt ja arvavad uuest valitsusest.

Finantsjuhtimise tööst räägivad Pärnu finantskonverentsil mõjuka finantsjuhi tiitli pälvinud Lili Kirikal Sunlyst ja kolleegi preemia pälvinud Anneli Aljas Eurorast. Finantsjuhtidega vestleb saatejuht Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Rohepöörde praktikud". Saade keskendub maist kehtima hakanud uuele pakendiseadusele. Saame selgust, mida toob kaasa ühekorraplasti direktiiv ja kuidas see muude asjade hulgas avalikke üritusi mõjutab.

Kuuleme Nordic Milki ülevaadet sellest, mida nad on kolme aasta jooksul, mil nad on oma keskkonnamõjusid jälginud, otsustanud teisiti tegema hakata ning mille põhjal nad viimasel ajal pakendimaterjalide valikuid teinud on. Kuna uue pakendiseadusega laieneb aruandluskohustus, selgitavad saatekülalised, mida pakendiarvestusel ja –aruandluses silmas pidada.

Saatekülalised on Nordic Milki kestliku arengu juht Katrin Tamm, Pakendikeskuse keskkonnakonsultant Siret Kapak ja Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann. Saatejuht on Kerttu Metsar.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Saate külalisteks on konverentsi NFT Tallinn peakorraldaja Sander Gansen ja idufirma Dottyland kaasasutaja Ketly Freirik.

Räägime sellest, milline muutus on meie igapäevasest web2 maailmast web3 siirdumine ja kuidas kunstnikud, lennufirmad, autotootjad ja õllepruulijad juba täna web3 tehnoloogiaid kasutavad. Saatejuht on Tarmo Virki.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Räägime teadlike valikute tegemisest ning erinevatest teguritest, mis meid mõjutavad otsuste tegemisel. Arutleme, mis on võimalikud komistuskohad heade ja läbimõeldud otsuste tegemisel, ning kuulame ekspertide nõu, kuidas on võimalik õigete teadmistega saada oskuslikumaks otsustajaks.

Enda kogemust jagavad juhtimiskoolitaja ja -konsultant Heiti Pakk ning juhtimispsühholoog ja -koolitaja Mare Pork. Saadet juhib Kadri Kiigema.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.