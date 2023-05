Kiirhinnang: Eesti majandus kukkus esimeses kvartalis järsult

Mihkel Nestor: ahnuse inflatsioon krutib spiraalina

Kuigi inflatsioonis on süüdistatud kõrgeid energia- ja toiduainehindu, siis on suure osa sellest põhjustanud ikkagi inimlik ahnus. Tarbijate valmidus hinnatõusuga kaasa minna on aga vähenenud, mistõttu võiks taltuda ka inflatsioon, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.