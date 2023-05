Eesti lennuhooldusfirma lõpetab tegevuse

Liiga noorena pereettevõtte omanikutulu nautides jääb potentsiaal realiseerimata

30ndad eluaastad on pereettevõttes kõige olulisem periood, mil ettevõttesse panustada, see on kõige olulisem arenguperiood, leiab autokaupmees ja pereettevõtte Ideal Baltic asutaja Urmas Isok. „Iga järgmine põlvkond peab mõtlema sellele, milline on see minu osa, millega ma pereettevõtet rikastan. Muidu läheb supp iga põlvkonnaga aina lahjemaks,“ selgitab pereettevõtja raadiosaates "Võitjate põlvkonnad".

30ndad eluaastad on pereettevõttes kõige olulisem periood, mil ettevõttesse panustada, see on kõige olulisem arenguperiood, leiab autokaupmees ja pereettevõtte Ideal Baltic asutaja Urmas Isok. „Iga järgmine põlvkond peab mõtlema sellele, milline on see minu osa, millega ma pereettevõtet rikastan. Muidu läheb supp iga põlvkonnaga aina lahjemaks,“ selgitab pereettevõtja raadiosaates "Võitjate põlvkonnad".