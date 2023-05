Intsikurmu raiemahuga pandi enam kui neli korda puusse: "Eraomanik nii ei suhtuks oma varasse!"

Tänavu Põlvamaal Intsikurmu üritustele minnes võib tihe külastaja ehmuda, sest üraskikahju tõttu tuli metsas teha silmnähtav sanitaarraie. Nagu kubiseb festivali ajal Intsikurmu turistidest, kubiseb parkmets juba aastaid üraskitest. Foto: Argo Ingver / Scanpix / Delfi Meedia

„Inimlikult on kahju,“ ütleb Intsikurmu muusikafestivali üks korraldaja Mihkel Kübar. Intsikurmu legendaarses parkmetsas avaneb talle sel kevadel täiesti uus pilt.

Põlvas olev Intsikurmu seostub inimestele enamasti ürgses kuusemetsas toimuvate üritustega – nii suurte festivalide kui ka pisikeste külasimmanitega. Metsa sees on isegi hubaselt väike rohelise katusega laululava.

Hiljuti tuli Intsikumu parkmetsas üraskikahju tõttu teha raie. Kes on harjunud aastaid Intsikurmus käima, selle jaoks on uus pilt ikkagi ehmatav, arvab festivali üks korraldaja Mihkel Kübar. Ta ütleb, et juba viis-kuus aastat oli teada, et ürask parkmetsas toimetab. Olukord muutus mõnes kohas juba pealtnäha ohtlikuks, sõnab Kübar.

Legendaarses Intsikurmu parkmetsas tuli teha korralik sanitaarraie, sest kuuski pistis nahka kooreürask. Foto: Karin Jaanus

Kahjustunud puud oli vaja maha võtta, selles ei kahtle keegi, kuid kohalik opositsioon leiab, et vallavalitsus käitus raiega lohakalt: asjaajamine võttis nii kaua aega, et lõpuks tuli maha võtta arvatust palju rohkem metsa, mis tuli maha müüa vaid pisku eest.