Eesti parim juht hankis USAs oma idufirma jaoks teedeehitusäri salainfot

Parim juht kavatseb saada maailma parimaks: meil uljust jagub

Sel aastal parima juhi tiitli võitnud taristuettevõtte Verston asutaja ja juhatuse esimees Veiko Veskimäe peab enda tugevuseks enda äri huvi. “Parim viis asjade parandamiseks on mitte oodata kellegi teise järel, vaid ise käised üles käärida ja minna tegema. See on meie käivitav jõud olnud kõikides meie projektides – teha elu paremaks,“ rõhutas ta. Tema ettevõte on teel maailma parimaks.