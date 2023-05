KredExi eksjuht läheb Utilitasse

Lauri Lugna on olnud siseministeeriumi kantsler, maanteeameti peadirektori asetäitja ning EASi ja KredExi liitasutuse juht.

Lauri Lugna on olnud siseministeeriumi kantsler, maanteeameti peadirektori asetäitja ning EASi ja KredExi liitasutuse juht. Foto: Utilitas

Alates juunist alustab Kristjan Rahu energiakontserni Utilitase firmades juhatuse liikmena tööd EASi ja KredExi ühendasutuse endine juht Lauri Lugna.

EASi ja KredExi ühendasutuse nõukogu kutsus kevadel Lugna juhi ametist tagasi. Alates 2022. aasta algusest ametis olnud Lugna ütles siis, et arutelus nõukoguga jõudsid nad järeldusele, et ta vajab aega ühendamissprindist taastumiseks ning järgmisi olulisi samme võiks vedada uus juht. "Sellest on kantud ka tagasikutsumine," sõnas Lugna märtsi lõpus.