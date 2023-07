Venemaa elektrisüsteemist kohe lahtiühendamisel tekiks Eestile üks suur risk

Venemaa elektrisüsteemist kohe lahtiühendamisel tekiks üks suur risk. Foto: Liis Treimann

2019. aastal leppisime kokku, mis tuleb ära teha, et me päris turvaliselt end tunneksime ning need asjad saavad valmis aastal 2025, rääkis Eleringi uus juht Kalle Kilk Venemaa elektrisüsteemiga lahtiühendamisest.

Kilk ütles, et tehniline valmisolek meil eraldiseisvana hakkama saada on tegelikult olnud juba palju aastaid. "Lihtsalt küsimus on selles, et kui suur täiendav potentsiaalne risk sellega kaasneb ja kas me tahame seda ise vabatahtlikult endale võtta," ütles ta.