"Tahaks loota, et hullemaks kui suvel olukord ei lähe" – logistikafirmad vaatavad sügisesse ettevaatusega

Kuna Euroopa riikide majandused on ebastabiilsed, siis ettevõtted on hakanud rohkem tähelepanu pöörama Aasia ja USA turgudele. Foto: Andras Kralla

"Jõulist taastumist kuskilt ei paista," nendivad konservatiivselt sügisesse vaatavad logistika- ja veofirmad, kes tunnevad impordi-ekspordi kahanemise statistikat töös vahetult, aga on üks erand.

„Kui me võtame absoluutnumbrites, siis tahaks loota, et hullemaks kui juulis ja augustis meil olukord ei lähe,” vastas logistikaettevõtte DSV Estonia juht Alvar Tõruke küsimusele, kas turu madalpunkt on juba käes.