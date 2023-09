Uudised

Äripäev

30. september kell 9:34







Maksuamet karmistab meetmeid: ehitajad saavad homsest hulga kohustusi juurde

Ehitajad tohivad edaspidi objektidele siseneda ainult kiipkaartidega. Foto: Andras Kralla

Homsest alates tuleb ehitusettevõtetel registreerida maksuametis suuremad ehitusobjektid, töövõtuahelad ning objektile lubatud töötajad. Kiipkaartidega tuleb hakata mõõtma töötajate ehitusplatsil viibitud aega.

„Ehitusplatsil tohivad tegutseda ainult nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu. Kuna sektoris on ümbrikupalga ja käibemaksupettuse osakaal suur, siis kannatavad aga need ettevõtjad, kes on ausad ja tasuvad kohustuslikke makse,“ selgitas maksu- ja tolliameti (MTA) projektijuht Siim Tamm.