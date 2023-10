Isamaa annetused ulatuvad kõrgelt teistest üle

PERSOON: metallitööstur Larissa Šabunova ei lase endale vahele segada

Narva ühe suurima tehase, metallitöötlemisettevõtte Fortaco peadirektor Larissa Šabunova ütleb, et on end ise üles töötanud. Ta õpib pidevalt. Ja sealhulgas naisjuhtimist – see teema on talle eriti lähedane. Pärast Stanfordis õppimist sai temast oma tehase naiste mentor.

