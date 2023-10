Uudised

Raadiohommikus: uus noortepank, intelligentsete hoonete idurfirma ja Ragn Sellsi uus tehas

Ragn Sells plaanib juba lähiaastatel rajada Ida-Virusse tehase, mis hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma, ja loodab toodangut üle maailma müüa. Lähemalt räägib sellest ettevõtte endine äriarendusjuht Rainer Pest. Foto: Raul Mee

Ragn Sells plaanib juba lähiaastatel rajada Ida- Virusse tehase, mis hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma, ja loodab toodangut üle maailma müüa. Räägime teemast pikemalt Ragn Sellsi endise äriarendusjuhi Rainer Pestiga.

Intelligentsete hoonetega tegelev idufirma Bisly kaasas investoritelt 3,6 miljonit eurot, et laiendada oma tegevust Euroopa turgudel. Räägime laienemisplaanidest firma kaasasutaja ja juhi Siim Vipisiga.

Monemon, Eesti uus neo-pank noortele sai hiljuti finantsinspektsioonilt tegevusloa. Mida neo-pank endast kujutab ja millised on noorte vajadused pangateenuste osas, räägime firma asutajate Hendrik Rannametsa ja Markus Lutsokertiga.

Praegune valitsus on tugevalt kimpus oma otsuste avalikkusele selgitamisel, eredeaim näide on automaks. Mis on kommunikatsioonis valesti ja mida annaks paremini teha, arutame kommunikatsiooniekspert Jan Jõgis-Laatsiga kommunikatsioonibüroost Hamburg & Partnerid.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Eget Velleste.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 „Obskuurne majandus“. Kas te olete kuulnud midagi sädeluse vandenõust, mis viimastel aastatel on levinud? Ilmselt palju ei ole, kuid see puudutab säratükikesi, inglise keeles glitterit.

Suurema osa maailma särast valmistavad kaks ettevõtet ja nad mõlemad asuvad New Jerseys. Glitteri valmistamist ning suurimaid kliente ümbritseb salapära. Õigemini salasära. Üks suurimatest sädeluse tootjatest ettevõte Glitterex ei avalda, kes on nende suurim klient. Nad ei ütle isegi, mis tööstus või valdkond seda kõige rohkem kasutab. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Minu karjäär". Saates räägime Nordea Eesti finantsjuhi Aveli Siivelti ning Management Partneri Jaanus Lätiga nende karjääriteekonnast Nordeas. Juttu tuleb sellest, kuidas eristub üks Skandinaavia töökultuuriga finantsettevõte teistest omasarnastest. Samuti saab saatest teada, mis paneb töötajaid aastakümneid ühele ettevõttele lojaalne olema, mis on finance hub ning kuuleme ka praktilisi nõuandeid, mida finantssektoris alustav inimene teada võiks.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates tuleb Coop Panga juhi Margus Rinkiga juttu majanduse tervisest, pankadest ja intressidest.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Aasta algusega võrreldes on eestlaste vastu suunatud küberrünnakute hulk sügiseks kasvanud peaaegu 20 korda. Oma mõju on muutuval majanduskeskkonnal, üldisel julgeolekuolukorral aga ka kurjategijate tegevust efektiivsemaks muutvatel uutel tehnoloogilistel lahendustel. Kuidas teha turvaliselt tööd kontoris ja kodubüroos, räägivad "Äritehnoloogia saates" Elisa ärikliendi IT teenuste valdkonna tootejuht Kristjan Kuru ja Riigi IT Keskuse infoturbejuht Andri Rebane. Saadet juhib ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates kõlavad konverentsi "Äriplaan 2024" ettekanded.

Esimeses pooles räägivad Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, Alexela nõukogu esimees Heiti Hääl ja Kaamose nõukogu esimees Kaido Jõeleht. Nende arutelus vaadatakse ette järgmisele aastale, räägitakse börsile minemisest ja analüüsitakse enda suurimaid apse.

Saate teises pooles esinevad Võru gümnasistid Robin Laiv ja Tair Linnas, kes panid püsti möödunud aasta parima õpilasfirma. Noored toodavad sõjameestele näospreisid, et võimaldada kiiremat maskeerimist.

Vestlusi modereeris Viivika Rõuk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.