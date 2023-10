Wolt vahetas eestlasest juhi välja

Lõplikult selgeks: mida teha, et riik sulle võlgu jäänud firmat ära ei kustutaks

Äripäev kirjutas oktoobris ettevõtjast, kes avastas, et riik on tema firmale võlgu jäänud ettevõtte registrist vahepeal ära kustutanud. Justiitsministeeriumi ametnikud kinnitavad, et pärast tänavu tehtud seadusemuudatusi enam sellist asja juhtuda ei saa.

