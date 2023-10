Uudised

Äripäev

28. oktoober kell 11:34







Raadiohitid: pangajuht avas, millal läheb ettevõtjatel kergemaks

Coop Panga juht Margus Rink rääkis tulemuste teavitamise hooajal ka panga komandast kvartalist. Foto: Liis Treimann

Coop Panga juht Margus Rink rääkis nädala kuulatuimas saates ettevõtete hetketervisest, aga ka sellest, millal võiks seis minna paremaks. Järgmise aasta väljavaadete üle arutasid suurettevõtjad Heiti Hääl, Kaido Jõeleht ja Ain Hanschmidt.

Euroopa Keskpanga otsusest mitte intresse tõsta ja enda vaatest sellele rääkis raadiohommikus LHV Grupi juht Madis Toomsalu. Kuulatuimate saadete hulka jõudsid ka intesveerimisteemad: juttu tuli lastele raha paigutamisest ja dividendiinvestorite kuldsest ajast.

Nädala raadiohitid:

No ei tõuse! Margus Rink piilub panga aktsia hinda iga päev

Coop Panga juht Margus Rink rääkis, et vaatab oma ettevõtte aktsia hinda iga päev ja on frustreeritud, et vaatamata headele tulemustele püsib see muutumatuna.

Saates tuli juttu veel Eesti ettevõtete hetketervisest, pankade intressidest, majanduse väljavaadetest ning sellest, miks Rink isiklikke investeeringuid teises pangas teeb.

Valem, mis aitab Sinu lapsel rikkana ellu astuda

Finantskonsultant Jekaterina Tint räägib lastele investeerimisest ning pakub lihtsa valemi, teadmaks, kui palju passiivset tulu tänane panus lapse portfelli talle tulevikus tagab.

Veel tuleb juttu sellest, kas ja kui palju tasub lapsele investeerides riske võtta, kuidas mõjutab seda tema elukaar ning millised on riskantsemate investeerimisinstrumentide eelised ja puudused tavalise pangahoiuse ees.

Toomsalu: kõrge intessimäär ja vähenev nõudlus saavad ühel hetkel kokku

Küsimusele, kui Madis Toomsalu oleks hoopis Madis Müller ja peaks otsustama intressimäärade tõstmise üle, vastas Toomsalu, et tema eelistaks maailma tagasihoidlikumalt vaadata.

Ta ütles, et keskpanga intressid ei jää kõrgele ning määrade aina tõstmine toob kaasa ühel hetkel ka kiire languse. Sellele ette mõeldes leidis Toomsalu, et tema jätaks neljapäevases otsuses intressimäärad tõstmata.

Toomsaluga tuli veel juttu LHV III kvartali kasuminumbritest. Need Toomsalule üllatust ei valmistanud. Aasta lõpuks on LHV Grupil teenida kasumit üle 140 miljoni euro.

Suurtegijad järgmise aasta äriplaanist: palgad ei tõuse

Äriplaani laval nentisid Alexela suuromanik Heiti Hääl ja Kaamos Grupi nõukogu esimees Kaido Jõeleht, et uuel aastal pole ruumi palgatõusuks.

Infotari juhatuse esimees Ain Hanschmidt koondamisi ei ennusta ja tõdeb, et 5-10 protsenti tõstetakse Infotariga seonduvates ettevõtetes ka palku.

Ettekandes tuleb juttu Infortari börsile minekust, kolm ärihaid jagavad enda tuleva aasta äriplaani ja räägivad, mis on olnud nende kõige kulukamad vead.

Tauri Alas: dividendiinvestoril on kuldsed ajad

Investor Tauri Alas ütles, et on praegu palju raha suunanud hoiustesse. "Kui täna oled dividendiinvestor, siis täna on kuldsed ajad. Hoiused pakuvad 4.5 protsenti garanteeritult, mida tuleks võtta," ütleb Alas.

Investor Alasega räägime ühtlasi, kas turgudel on ruumi kukkumiseks ja kui kõrgele on kerkinud riskid kinnisvaralaenude rahastamisel.