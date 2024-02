Kui tahad oma ärile hollywoodilikku läbilööki, pead leiutama kiiksuga Big Maci

Filmiprodutsendid Anneli Ahven ja Andreas Kask jagasid Gaselli Kongressil nippe, kuidas oma toode või teenus välismaale viia. Foto: Raul Mee

Kui tekib tunne, et mingit toodet või teenust on keeruline välismaale eksportida, siis tasub mõelda, et ka Eestis kirjutatud ja eestlastest näitlejatega filmid ja seriaalid on välismaa turul läbi löönud, kõlas Gaselli Kongressil.

Ettevõtjat julgustati mõtlema, mis on just tema toote või teenuse jaoks suurim läbilöök, nagu on filmide jaoks Hollywoodi jõudmine. Oma nippe rahvusvahelise edu saavutamiseks jagasid edukad Eesti filmiprodutsendid.