Kaamos ehitab Vehole esinduse

Hiina Temu vallutab nii pakiautomaate kui nutiseadmeid

Jõuliselt Euroopa turule tulnud Hiina veebipood Temu poeb läbi hüperpakkumiste paljude eestlaste mobiiltelefonidesse, mis äsjase välisluure raporti taustal on üsna kõhedust tekitav. Kuid see, millist käivet on ta eriti ühele kullerfirmale kaasa toonud, on täiesti müstiline, tõdes Venipak Eesti müügijuht Martten Kaldvee saates „Logistikauudised eetris“.

