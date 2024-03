Uudised

Äripäev

2. märts kell 12:00







Raadiohitid: Rooli portfell, sõda ja pensionid

Lõppeval nädalal tundsid Äripäeva raadiokuulajad enim huvi Robert Rooli portfelli, pensionifondide kindlustatuse kohta sõjaajal ning kinnisvaraturu vastu.

Robert Rooli kolm investeerimissoovitust

„Investor Toomase tunni“ külaliseks oli meediamaastikult tuntud tele- ja raadiostaar, aga samas ka investor Rober Rool, kelle investeerimisportfelli kirjutatakse praeguseks juba kuuekohalise numbriga.

Tuntud telenägu rääkis, milline on olnud tema investeerimisteekond, milline investor ta on ning kuidas on tema portfelli praegune tervis.

Kaks riski, mis sõja korral pensionikoguja taskut ähvardavad

Uurime Tuleva Pensionifondide asutajalt ja juhilt Tõnu Pekilt, millised on konkreetsed sammud, mida sõjaolukorras raha kättesaamiseks astuda. Samuti püüame aru saada, kuidas lahendada investorite ees seisvat dilemmat ehk kas valida 20protsendiline maksuvõit või maandada geopoliitiline risk.

Eestlaste raha lahkub välismaa kinnisvarasse

1Estate Kinnisvara partner ja kinnisvaramaakler Algis Liblik ütleb, et põhjuseid, miks kinnisvara välismaale soetatakse, on kaks: sõjahirm ja suurema tootluse otsimine. Liblik tõi välja, et näiteks Mehhiko pidi pakkuma head tootlust.

Intervjuus tuleb veel juttu ohtudest välismaale kinnisvara ostmisel, räägitakse lähemalt tootlusest välismaal ning ka Eesti kinnisvarast ja valitsuse otsustest.

Äripäev eetris: ah nii nad mõtlevadki, need verise äri ajajad

Kui üldiselt tuleks Venemaal ja Venemaaga verist äri ajavad ettevõtjad häbiposti taguda, siis kummalisel kombel võib nende siiamaani käivat bisnist isegi mingi maani mõista, arutlesid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas saates “Äripäev eetris”.

Sanktsioonidest mööda hiilijad mõtlevad kitsalt enda äri ellujäämise peale ning ei teadvusta, et nemad tekitavadki auke, mis lõpuks sanktsioone nõrgestavad.

Ükski riik pole sõjaks lõpuni valmis, aga ...

“Äripäeva arvamusliidri” möödunud nädala saade on pühendatud nii Ukraina täiemahulise sõja teisele aastapäevale kui ka Eesti Vabariigi 106. sünnipäevale.

Välisministeeriumi asekantsler Erki Kodar selgitab, kuidas sanktsioonide abil Venemaad murda ning mida peab Eesti veel tegema, et selles uues, julgeolekuarhitektuuri fundamentaalselt muutnud olukorras mitte üksi jääda.

Ilmar Raagiga arutleme näituse “Hetk” üle ning Raul Rebasega räägime 24. veebruari sümbolitest.