Artikkel

Uudised

Äripäev

3. märts kell 15:09







Wolti teenindajad on hädas sõimavate klientidega

Wolti klienditoe poole on lihtne pöörduda. Kui saabunud toiduga tekib muresid, piisab vaid mobiilist vestlusaken lahti teha ja kurtma hakata. Foto: Liis Treimann

Wolti klienditoe töötaja Julie Holm Svendsen on kolme aasta jooksul palju tundnud, et kliendid lähevad vestlusaknas temaga suheldes üle piiri. On ropendamist, on inetute nimedega nimetamist ja väga isiklikuks minemist.

Enne Wolti töötas ta klienditeeninduses, kus töö käis telefoni vahendusel. Seal niisuguseid probleeme ei olnud.

Wolt tegutseb 25 riigis ning majandusleht Borsen kirjeldab Taani klienditoe töötajate kogemust.