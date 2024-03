Küberrünnaku ohvriks langenud Hansab: oleme pidanud kõik enda plaanid käiku laskma

Veebruaris Chemi-Pharmi juhi kohalt turvalahendusi pakkuva Hansabi juhiks asunud Kristo Timberg sai juba õige pea osa päriselulistest õppustest, kui reedel Hansab küberrünnakust pihta sai. “Eks mõnes mõttes kriisid ongi selline meeskondasid liitev ja arendav keskkond,” ütles ta ja lisas, et ettevõttes on tugevad valdkondade ja osakondade juhid ning juhtkond, kellele toetuda. Foto: Liis Treimann

“Terve nädalavahetuse oleme tegelenud teenuste taastamise ja võrgu turvalisuse taastamisega ja samm-sammult oleme ennast uuesti maailma tagasi liitmas,” ütles turvalahendusi pakkuva Hansabi värske juht Kristo Timberg, kes sai oma kolmandal töönädalal uues ametis korralikud ristsed.

Mis täpselt juhtus ja kes ründas, on Timbergi sõnul veel vara öelda. Seda, et lisaks teenuste häirimisele ka andmeid oleks lekkinud, ei ole nad tuvastanud. Selleks, et välistada, et andmed lekkida võiksid, lõikas Hansab end kohe nii-öelda välismaailmast ära, kui rünnaku tuvastas.