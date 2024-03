Raadiohommikus: krüpto, palgasurve ja superteisipäev

Foto: Hannes P Albert/dpa/Scanpix

Nädala selgroogu murrame Äripäeva raadio hommikuprogrammis värskete andmetega keskmise palga kohta, juttu tuleb bitcoini pooldumisest ja vabariiklaste presidendikandidaadist.

Veebruaris on krüptoturg valdavalt tõusnud. On tõdetud, et see on bitcoini pooldumise ootusest. Seda on toetanud ka USA börsidel värskelt kaubeldavad ETFid.

Hommikuprogrammis räägime Binance Eesti esindaja Polina Bottieriga podisevast krüptoilmast.

Kolmapäeva hommikuks on selgunud, kas Donald Trumpist saab vabariiklaste presidendikandidaat ehk hommikuprogrammis räägime superteisipäevast. Teemat avab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.

Värskete andmetega kostitab statistikaamet, mis avaldavad möödunud aasta keskmise palga andmed. Numbritest, palgasurvest ja prognoosist kuuleme lähemalt LHV makroanalüütiku Triinu Tapveri suust.

Teisipäeval toimus ettevõtluskonverents SÜDI, kus autasustati ka väikeettevõtteid. “Põlvkondade ühisjõu“ kategoorias võidu pälvinud kivitootja OÜ Edelsteini muljeid konverentsilt vahendab Lauri Leet. Muu hulgas rääkis Leet koostöö kategoorias pärjatud Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooniga palga- ja ettevõtluse erinevustest meeste ja naiste vahel.

Hommikuprogrammi veab Eget Velleste, uudistega on eetris Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates anname viis nõuannet, mida digitaliseerimisel silmas pidada. Oma mõtteid ja kogemusi jagavad SEB Baltikumi digitaalse panganduse juht Edward Rebane ning SEB Baltikumi digitaalse müügi ja müügiautomaatika juht Märten Liinat.

Samuti räägime, kuidas mõõta kliendikogemust, mis on personaalne pangandus ja kuidas klienditeekonda automatiseerida. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Saade toob kuulajateni põhjaliku ülevaate Eesti ja globaalse majanduse praegusest seisust ja tulevikuperspektiividest. Võtame fookusesse küsimuse, kui sügavale languse mülkasse on Eesti majandus läinud, ja uurime selle peamisi põhjuseid.

Saatekülalised on Eesti Panga ökonomist ja prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai ning Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla, kes jagavad oma ekspertarvamusi nii kohalike kui ka rahvusvaheliste tegurite mõjust meie majandusele. Saadet juhib Paavo Siimann.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Räägime, kuidas investeeritakse Eestis varajase faasi idufirmadesse, kuidas see sektor on muutunud 12 aasta jooksul, mis on kulunud Eesti äriinglite assotsiatsiooni asutamisest.

Külas on assotsiatsiooni omaaegne esimene president Ivar Siimar ja Liis Hiie, kes töötavad riskikapitalifirmas Trind. Saatejuht on FoundME toimetaja Tarmo Virki.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Saates keskendume täielikult käibemaksule. Toome välja käibemaksuga seonduvaid praktikaid ja näiteid, mis aitavad mõista, kuidas seadusemuudatused ettevõtetele mõju avaldavad. Räägime käibemaksukohustusest, rahvusvahelistest kaubandustehingutest ja käibemaksu pidevate muutustega kursis püsimisest.

Külas on pikaaegse kogemusega käibemaksuekspert ja lektor Tõnis Elling. Saadet juhib raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee teemaveebide juht Mare Timian.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.