Rongiliin Riiga lükatakse edasi oktoobrisse

Riiga hakkaksid sõitma Eesti rongid, aga need peavad enne Lätis sertifikaadi saama. Foto: Andras Kralla

Rongid Tartust Riiga võiksid hakata sõitma oktoobris, ütles Läti rongifirma Pasažieru Vilciens juhatuse esimees Raitis Nešpors täna Läti Raadiole.

Nešporsi sõnul on veeremi puudumine Läti vedajat selle liini kasutusele võtmisel takistanud, mistõttu on kokku lepitud, et kasutatakse Eesti veeremit ja Läti personali, kirjutas Läti ringhääling.