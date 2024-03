USA suurendas abiraha Balti riikide kaitsmiseks

USA tahab peatada Ukraina rünnakud Venemaa naftatehastele

USA on kutsunud Ukrainat üles lõpetama rünnakud Venemaa energiainfrastruktuuri vastu, hoiatades, et droonirünnakud võivad tõsta nafta hindu maailmas ja provotseerida kättemaksu, kirjutas Financial Times.