Vanalinna üüripindade hinnad kerkisid oksjonil poole tunniga metsikult

Linn lükkab vanalinnas järjest ruume oksjonile. Üks üürnik: see on sigadus!

Lühike jalg 9/10, Nunne 1, Vene 3, Mündi 2­­ – need on vaid mõned aadressid Tallinna vanalinnas, kus ruumid kuuluvad linnale, seisavad praegu tühjalt ja otsivad oksjoni kaudu üürnikku. Pealinn on oksjonile lükanud ka ruume, kus on tegus üürnik sees.