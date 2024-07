Tagasi PRO 02.07.24, 13:43 Globaalne briifing: vana mees ei taha koju Euroopa tähtsad kohad on selleks korraks enam-vähem täidetud, lähituleviku murelapseks paistavad saavat USA presidendivalimised, mille avapauk oli katastroofiline.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron liikus pühapäeval ringi tavakodanikuks maskeerituna. Tema partei kõnnib valimistel vastu hävingule.

Foto: AFP/Scanpix

Pärast eelmise nädala võimumänge Brüsseli koridorides ning Prantsusmaal on maad võtmas kerge väsimus. Isegi kuumalaine tõmbas tagasi ning Berliinis-Londonis on oodata mõõdukat, 10 kraadi juurde jäävat aprillikuist ilma. Aga mitte kauaks: juba nädala lõpuks on hullud ilmad tagasi ja temperatuur jälle 30 kandis. Kreekas põleb. Itaalia ja Šveitsi mägiorud on tulvavee all.

Koos kuumalainega käib Euroopas tugev parempööre: Euroopa Ülemkogu meeleolu eest vastutab järgmised pool aastat Ungari, Hollandis sai paika valitsuskabinet, mida juhib populist Geert Wilders, kelle partei sai viis ministrikohta 15st. Värskes meeskonnas on üks tõsielusarja täht, mõned konspiratsiooniteooriate uskujad ja nii mõndagi omapärast.

Pöörde lõpp-punkt saabub aga Prantsusmaal, kus teise vooru pääsenud kandidaatidel on teisipäeva õhtuni aega valida, kas jätkata või koondada jõud teiste kandidaatidega Marine Le Peni parempoolse RNi kandidaadi vastu.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida siit: on Indrek Lepiku uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida siit: www.aripaev.ee/uudiskirjad

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun