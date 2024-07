Tagasi 09.07.24, 17:54 Raadiohommikus: investeerimisest julgeolekuni Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis antakse investeerimisnõu, nippe tegevjuhi valimiseks ja hinnatakse intressilanguste kiirust pärast teisipäevast USA keskpanga juhi Jerome Powelli esinemist USA saadikutele.

USA keskpanga juht Jerome Powell esitab teisipäeval kaks korda aastas ilmuva aruande majanduse olukorra kohta.

Foto: Afp/Scanpix

Saates kuuleb Mai Kroonmäe intervjuud Jake Farraga, kes räägib, mis kuulub praegu tema portfelli. Ühtlasi põhjendab ta, miks müüs maha oma korterid ja kuhu võiks praegu panna 50 000 eurot. Eesti korvpallikoondise mängumeest Siim-Sander Vene intervjueeris Joonas-Henrik Mägi, kes uuris tema käest, millised on tema investeerimispõhimõtted.

Kuuleme ka lõiku Urmas Sõõrumaa esinemisest investeerimisfestivalil, kus ta räägib, mille järgi ta tegevjuhte valib. Stuudiosse tuleb ka ajakirjanik Pille Ivask, kellega räägime NATO algavast tippkohtumisest ja Prantsusmaa valimiste mõjust.

Stuudios on ajakirjanikud Eget Velleste ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00–13.00 “Infopankur”. Saate teema on andmeleke kolmandate osapoolte kaudu. Stuudios on Datafoxi infoturbe juht Janar Randväli ja KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 “Logistikauudised eetris”. Saates räägitakse inimeste liikuvusest ja ühistranspordi korraldusest Eestis. Probleeme on siin palju, sest aastatetaguste poliitiliste ambitsioonide ajendil lõhuti normaalselt toimiv ühistranspordisüsteem ja seda uuesti taastada on väga keeruline. Kuid seda tuleb teha, sest praegusel kujul ühistransport käib riigile selgelt üle jõu.

Saatekülaline, Mootor Grupi äriarendusjuht Mart Raamat toob välja, et Harjumaal on maksumaksja panus ühistranspordi korraldamisse viimase seitsme aastaga kasvanud üksteist korda. Liikuvusreformist ja kogukondlikust ühistranspordist saab samuti kuulda saatest, mida juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Juulikuises saates saab üle kuulata kolme terviseraamatu head mõtted. Kuulamiseks on valitud katkendid raamatutest “Petlikud pisitraumad”, “Maatasa manipuleeritud” ja “Ebatüüpiline”. Ehk fookuses on psühholoogia nii enese tervendamise kui ka suhete maailmas ning autismi teema parem mõistmine.

Saadete külalisteks on psühholoog, Tallinna Ülikooli õiguspsühholoogia doktorant Mari-Liis Tohvelmann, Eesti Insuldipatsientide Seltsi juht Elen Kirt ning autismikooli rajaja ning koolitaja Ivica Mägi. Saatejuhid on Tuuli Seinberg ja Õnne Puhk.

