Tagasi 13.07.24, 16:49 Kolm eestlaste ettevõtet valiti 250 parima fintech’i sekka CNBC valis koos turu-uuringute firma Statistaga välja 250 parimat finantstehnoloogia ettevõtet. Seejuures said edetabelisse kolm eestlaste ettevõtet.

Tunnustatud sai ka Kristo Käärmanni kaasasutatud maksevahendaja Wise.

Foto: Liis Treimann

Paaril viimasel aastal on riskikapitalistide rahasüstid finantstehnoloogia ettevõtetesse varasemaga võrreldes järsult vähenenud. Fintech’id on pidanud kohanema uue turuolukorraga ning nende väärtused on langenud.

