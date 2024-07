Tagasi 21.07.24, 12:08 Nädala lood. Kristi Saare esitas väljakutse, intervjuu Kaja Kallasega ning Tallinna suur kinnisvaraülevaade Äripäeva lugejaid kõnetas sel nädalal enim Kristi Saare väljakutse neile, kes teenivad alla 5000 euro kuus, aga ka intervjuu ekspeaministri Kaja Kallasega.

Kaja Kallase viimane intervjuu Äripäevale peaministrina.

Foto: Liis Treimann

Põnevaid lugusid jätkus aga teisigi.

Finantsvabadus ei ole mingi ime, et ärkad hommikul üles ja oled rikas. Kui sellel teekonnal millestki loobuma ei peaks, oleks enamus meist finantsvabad, rääkis InvesteerimisFestivalil tuntud investor Kristi Saare, kes esitas lavalt publikule suure väljakutse.

Tema sõnul tasub igal alla 5000 euro teenival inimesel võtta endale väljakutse, et järgmisel aastal samal ajal oleks tema sissetulek kahekordne. Kui inimene pole valmis seda väljakutset vastu võtma, siis tõenäoliselt jääb ka finantsvabadus kümne aastaga saavutamata. “Sul peab olema usk endasse, et jah, ma suudan seda saavutada ja teen seda isegi siis, kui teised seda ei usu,” ütles ta. Kuidas Saare ise investeerimisega alustas ning mida ta näeb teisi mentordades, loe siit.

Kallase viimane intervjuu

Sel nädalal andis nüüdseks ekspeaminister Kaja Kallas Äripäevale lahkumisintervjuu. Peaministriametile joone alla tõmbav Kaja Kallas tulevasele valitsusjuhile Kristen Michalile sahtlisse märkmeid ei jäta. „Tema mentor on ju Andrus Ansip, ma arvan, et minu käest ta mingit nõu ei küsi,“ ütles ta.

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaadiks saamist ei uskunud ta oma sõnul viimase hetkeni. Loe Kallase intervjuud siit.

Kinnisvarakaart tallinlastele

Äripäev pani kaardile viimasel kümnel aastal Tallinnas korteritega tehtud tehingud ja võrdles, kuidas asumite populaarsus ja hinnatase on muutunud.

Kust tulevad meeletud hinnakasvud? Kas võidavad ka vanade korterite omanikud? Miks Vanalinn justkui seisab? Nendele ja teistele küsimustele saad vastused siit.

Samuti kirjutasime, et kui aastaid on Tallinnas kuum piirkond olnud Kalamaja, siis popiks on saamas uued linnaosad. Mis Kalamajaga juhtus ja missugused on hittpiirkonnad, loe siit.

Saunaäris läks tuliseks

Põlvamaal Kanepi vallas tünnisaunade ja kümblustünnide tootmisega tegelev Gunnar Paalman on võlgade tasumist nõudvad äripartnerid marru ajanud. Neile paistab, et pankroti servale jõudnud äri käib juba edasi teises ärikehas.

Gabriel Aimil, kelle ettevõttele Paalmani saunafirma võlgu jäi, sai lubadustest ja venitamistest mõõt täis ning ta nõuab Eco Oili pankrotti. “Hea kui üldse midagi saab, aga asi on põhimõttes. Nii ei tehta. Lõunas ei saa nii teha, Tallinnas võid teha, Narvas võid teha. Lõuna-Eesti on nii väike, et siin kõik tunnevad kõiki,” ütles Aim.

Otsustajad otsustavad ka kõhutunde pealt

Sel nädalal ilmus Äripäevas ka Otsustajate TOP, kust leiab neid, kes langetanud Eesti majanduselus olulisi otsuseid juba aastakümneid, kuid rivi etteotsa on tõusnud tabeli tagumistelt ridadelt mitu nime.

Kui esikohal on sarnaselt mullusega Enn Kunila, siis teisele kohale platseerus sel aastal suurettevõtja Ain Hanschmidt. Oluliste otsuste langetamise kohta sõnas Hanschmidt, et kõige tähtsam on omada võimalikult palju informatsiooni.

„Kõhutunde järgi teen ma väga palju. Aga see kõhutunne tähendab, et selles on 50–60 protsenti informatsiooni. Siis saab edasi hakata kogemuse ja intuitsiooni pealt otsuseid tegema,“ ütles ta.

