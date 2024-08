Tagasi 05.08.24, 16:45 Raadiohommikus: olukorrast börsil Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis on põhiteema aktsiaturgudel lahti rullunud müügipaanika. Investorid ja kauplejad annavad ülevaate, mida sellisel hetkel teha ning kust võiks leida häid võimalusi, et langust ära kasutada.

Hommikuprogrammis on külas investor, õppejõud ja raamatute autor Tarvo Vaarmets Foto: Raul Mee

Pärast kaheksaseid uudiseid saab kuulda elukutselise börsikaupleja Igor Dorošenko mõtteid, mis aktsiaturgudel toimub ning millised on tema aktsiaideed või soovitused´, kui ta vaatab aktsiate tehnilist pilti.

Kell 8.30 tuleb stuudiosse investor, õppejõud ja raamatute autor Tarvo Vaarmets, kellega tuleb juttu Berkshire Hathaway nädalavahetusel avaldatud üllatusest, et pool Apple’i positsioonist on müüki läinud. Mida sellest ja ettevõtte tulemustest arvata võiks?

Hommikuprogrammi lõpetab Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas, kellega tuleb pärast 9 juttu samuti müügipaanikast aktsiaturgudel ning sellest, kas olukord on arvatust hullem või mitte. Lisaks räägime, mida investoril tasuks teha ja mis hetkel võiks asuda ostupoolele.

Veel on hommikuprogrammis külas Saaremaal tegutseva väiketootja Wöseli üks asutajatest ja juhatuse liige Katrin Sepp. Juttu tuleb, kuidas on äri ajada saarel ning milliste väljakutsetega tuleb igapäevaselt tegeleda. Kuidas on väiketootja suutnud majanduslanguses äri edukalt kasvatada ja leida ka tee eksportturgudele?

Hommikuprogrammi veavad Jaan Martin Raik ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”.

Esmaspäeval vallutas korrektsioon juba varahommikul Aasia turud ning kandus päeva edenedes tugevalt ka USA turgudele. Äripäeva börsitoimetus koosseisus Merian Tiirats, Jaan Martin Raik, Indrek Mäe ja Karmen Alas võtavad kokku värskemad börsisündmused. Juttu tuleb ka korrektsiooni käigus tehtud tehingutest.

Üle ega ümber ei saa me investor Toomas e portfellis toimunud juulikuistest muutustest. Lahkame, kuidas läks erinevatel aktsiatel ning mis võiks olla nende tulevikuväljavaade.

Teeme juttu Planet42 saagast ning arutame, millised on peamised selle poolt pakutavad õppetunnid.

Värsked börsitoimetuse liikmed heidavad pilgu Tallinna börsile ning selgitavad, miks üht või teist koduaktsiat on hea oma portfellis omada.

13.00 - 14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”.

Saates kuulame salvestust kevadel toimunud E-kaubanduse UX-konverentsilt, kus Roadly juht Kethy Bonder, Rahva Raamatu e-äri arendusjuht Toomas R Raist ja Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson rääkisid sellest, milline on täna Eesti e-kaubanduse seis, kuidas parandada e-poe kasutajakogemust ning kuidas on kliendikäitumine viimastel aastate muutunud ja millised on tulevikutrendid.

Vestlusringis osalejad rääkisid ka sellest, kuidas tagada see, et muudatusi ja parandusi saaks kiiresti ellu viia ning klientide muret kiirelt lahendatud.

15.00 - 16.00 “Töö ja palk”.

Tänases saates selgitab Instari tööandja brändingu projektijuht Birgit Ruunik, mis on tööandja brändingu eesmärk, missugused tegevused seda eesmärki täita aitavad ja kuidas muuta oma töötajad brändisaadikuteks. Siin kuulete aga põgusat ülevaadet, mida tööandja bränding endast kujutab ja mis kasu ettevõte sellesse panustamisest saama peaks.

Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

