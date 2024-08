Tagasi 17.08.24, 12:00 Raadiohitid: kõik, mis on teada hädas autorendiärist Kuulajad on saadete hulgast välja noppinud kõik, mis puudutab Eesti autorendiäri Planet42 raskusi: milline on selle mõju, kuidas hindavad olukorda investorid ja mis selle olukorrani viis.

Eesti autorendiäri Planet42 on sattunud finantsraskustesse. Foto: Planet42

Hittide hulka jõudsid ka turge ja tehnoloogiagigantide tulemusi vaatlevad saated. Mida portfelli võtta, mida jätta?

Nädala raadiohitid:

Kristi Saare Planet42 raskustest: tahaks loota, et tegemist ei ole nulliringiga

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Saare, mis õppetunni võiksid investorid Planet42 raskustesse sattumisest kaasa võtta ja kui raske oleks ettevõttel uut raha kaasata. Samuti avaldas Saare, kui palju selle investeeringu korstnasse kirjutamine tema portfelli mõjutaks ja mis tingimustel oleks ta nõus Planet42 raha juurde andma.

Intervjuus tuli pikemalt juttu ka sellest, kuidas on kõige maksuefektiivsem lapse investeeringuid hallata ja kui kaugele tasub lapse portfelli puhul maksude optimeerimisega minna. Küsis Indrek Mäe.

Tehnoloogiagigantide tulemused teada: ekspertide analüüs paljastab parima panuse AI-le

Saates „Investor Toomase tund“ käis põhjalik USA tehnoloogiagigantide teise kvartali tulemuste analüüs koos investori Ivar Mägi ja LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoniga.

Juttu tehti Alphabeti, Meta, Microsofti, Amazoni, Tesla ja Apple’i teisest kvartalist ning toodi välja, kellel nähakse täna suurimat potentsiaali pikaajalise investori vaatest. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Planet42 raskused ähvardavad mõjutada kogu Balti turgu

Lõuna-Aafrika Vabariigis autosid rentiv ja raskustesse sattunud idufirma Planet42 on kaasanud liiga palju jaeinvestoreid, mis võib neilt riskiisu võtta ka Balti turul, hoiatas finants- ja investeerimisnõustaja ning Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Kiisk arutles, miks on Planet42 olnud jaeinvestorite seas populaarne ja kui palju kindlamas seisus oleksid nad, kuid idufirma oleks jagunud tagatud võlakirju. Seejuures selgitas ta, mida tasub investoril võlakirjade tagatise puhul arvestada.

Lisaks rääkis Kiisk võlakirjade eelistest aktsiate ees ning arutles, kas võimaliku USA majanduskriisi eel tasub võlakirju osta. Juttu tuli ka võlakirjade intressimäära hindamisest, investoritest mõjuisikute vastutusest ja USA inflatsiooninumbrite võimalikust mõjust aktsiaturule. Küsis Dmitri Fefilov.

Luubi all: Lõuna-Aafrikas kärssava autorendiäri lugu

Äripäeva uuriva ajakirjanduse saates „Luubi all“ räägitakse lahti Eesti ettevõtte Planet42 ümber toimuv.

Planet42 tegeleb Lõuna-Aafrikas autorendiäriga, ent on nüüd sattunud finantsraskustesse ja jätnud Eestis investoritele võlakirjade pealt tasumata. Investorid, keda köitis kõrge tootluse lubadus ja keda meelitasid tuntud finants-suunamudijad, küsivad nüüd endalt, kas nad on olnud naiivsed. Mida me Planet42 kohta teame ja mis võib edasi saada, räägivad saates Indrek Mäe, Koit Brinkmann ja Viivika Rõuk.

Saate teises pooles on luubi all Eesti Energia kontserni juhivahetused. Pooletese aasta jooksul on kontserni firmadest lahkunud üle kümne nimeka ja hinnatud juhi, tehtud on siseaudit ja ees seisab erikontroll. Mida see kõik tähendab ja kas Eesti energiavaldkond on ikka hästi juhitud? Teemade üle arutavad Janno Riispapp, Koit Brinkmann ja Viivika Rõuk.

Investor Stefan Andersson: sel sügisel tuleb turgudel olla ettevaatlik

Keskpangad on juba pikalt vähendanud rahapakkumist, kuid viitega hakkab see kärpimine ka aktsiate ja muude varade hindu alla tõmbama.

“Rahapakkumine tõmbub kokku ja raha ei ole piisavalt, et toetada neid hindu, mis meil praegu on. See puudutab nii varade hindu kui ka tarbijahindu - need on mõlemad väga kõrgel tasemel,” rääkis Andersson. “Mina oleks natukene ettevaatlik sel sügisel.”

Andresson tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus ülevaate, mis seis on Rootsi majanduses ja milliseid huvitavaid aktsiaid võib leida Stockholmi turult. Samuti rääkis ta oma lemmikaktsiatest Tallinna börsil ning rääkis nii olukorrast panganduses kui ka Tallinki käekäigust. Juttu tuli ka Andersson enda investeeringutest ja ootustest teiseks poolaastaks. Küsis Mai Kroonmäe.

