Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna

Raadiohommikus: kahe kange euroduell, kestlikkus peavoolu ja hüvasti, Kägu!

Hommikuprogrammi külaline on sel nädalal peetud ESG praktikute konverentsil üles astunud Fibenol OÜ juhatuse liige ja arendusjuht Peep Pitk, kellega räägime kestlikust tööstusest ja sellest, kas me oleme ikka õigel teel. Teisisõnu, kuidas ESG teemad on avalikkuseni jõudnud, milliseks on kujunenud hoiakud ning kuidas riik peaks edasi tegutsema, et ettevõtluskeskkond oleks võimalusi pakkuv, mitte neid sulgev.

