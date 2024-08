Tagasi 26.08.24, 06:00 Baaripidaja hülgab maailmakuulsa frantsiisi ja pilgutab silma kodumaisele tootjale

Augusti lõpus jäetakse Brewdogi sildiga hüvasti ning septembri algusest alustab samades ruumides uus baar.

Ärisuhetes on kõige olulisem isiklik klapp, usub Rene Abel, kes paneb Rotermanni kvartalis tegutseva Brewdogi pubi kinni. Õlleärist ta aga ei välju: samas kohas hakkab tegutsema Pühaste pruulikoda esindav baar.

“Turiste on sel aastal metsikult vähem,“ selgitas Rene Abel, miks otsustas sulgeda kaheksa aasta eest koos pojaga asutatud baari. "Sügis tuleb peale, siis kukub kõik veel korra. See sektor ongi keeruline – on baare, kes töötavad väga hästi, aga on neid, kes ei vea välja."

