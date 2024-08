Tagasi 23.08.24, 11:25 Vitamiinitootja pankrotivara väärtus kahanes Mõne aja eest pankrotti läinud vitamiinitootja Medical Pharmacy Groupi ehk Meravita pankrotivara väärtus on kahanenud kaks korda, selgub oksjonikeskuse saidilt.

Meravita läks pankrotti. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kui juulis kirjutas Äripäev, et kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebisaidile jõudnud enampakkumisel on Meravita vara alghind 400 000 eurot ning oksjon toimub augusti alguses, siis nüüd on vara pakkumisel 200 000 euro suuruse alghinnaga.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun