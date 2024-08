Tagasi 25.08.24, 16:31 Nädala lood: idufirma läheb pankrotti ja läbipõlenud töötaja kaebas tööandja kohtusse Sel nädalal tundsid äripäeva lugejad enim huvi, milline nimekate investoritega miljoneid kaasanud idufirma pakrotti läheb ning kuidas läbipõlenud töötaja sotsiaalkindlustusameti vastu kohtusse läks.

Nädala lood: idufirma läheb pankrotti ja läbipõlenud töötaja kaebas tööandja kohtusse Foto: Shutterstock

Kolmapäeval selgus, et tuntud investoritelt ja finantsplatvormide kaudu raha kaasanud filmi- ja teletööstuse valguslahenduste tootja Digital Sputnik läheb pankrotti.

“Eesti ärikeskkond kahjuks ei soosi enam riistvaratootmist,” tõdes Digital Sputniku juht Kaur Kallas, kes esitas kohtule ettevõtte pankrotiavalduse. “Siin ei ole võimalik enam konkurentsivõimeliselt toota, et maailmaturule asju müüa.”

Kallase sõnul on investorid kergelt pettunud, kuid muud lahendust nad ei näinud. Nii otsustasidki osanikud ja nõukogu pankroti kasuks.

Läbipõlenud töötaja läks sotsiaalkindlustusameti vastu kohtusse

Samuti sai sel nädalal lugeda, kuidas sotsiaalkindlustusameti endine töötaja võitles endale kohtu kaudu välja ligi 10 000 eurot seoses sellega, et ta põles tööl läbi.

Töötajate vaimne tervis on järjest olulisem teema, sest vaimse tervise kutsehaigused on kohal. Need lisati kutsehaiguste loetellu eelmisel aastal. Tööstressi, töökiusu, liigset koormust jms nimetatakse psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks.

Kohtuasjas vaieldud detailid ja saadud õppetunnid peaksid äratama kõikide juhtide ja ettevõtjate tähelepanu. Täpsemalt saate lugeda siit.

Sel teemal käis tööandjatele Äripäeva raadios nõu andmas ka tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi.

Eesti veebipoodides kasutatav makseäpp on pankroti veerel

Nädala alguses kirjutas Äripäev, kuidas Leedu makseäpi Kevin probleemid on süvenenud ja ettevõtte vastu esitati kaks pankrotiavaldust. Kevin on esindatud ka Eestis ning pakub siinsetele internetipoodidele pangalingi teenust ehk on vahelüliks e-poe ja panga vahel.

Äripäev oli juba varem kirjutanud, kuidas järgmiseks Leedu edulooks tituleeritud fintech Kevin põletas investorite raha, jäi riigile pool miljonit eurot võlgu, ei vastanud nõuetele ning läks Leedu keskpanga range kontrolli alla.

Planet42-le laenumiljoneid toonud Roosaare promos nüüd hingevaakuvat ettevõtet veel kevadel

Tuntud investori ja “Rikkaks saamise õpikute” autori Jaak Roosaare juhitud laenusündikaadid andsid raskustesse sattunud Planet42-le kokku suurusjärgus 10 miljonit eurot tagamata laene ning veel sel kevadel kiitis Roosaare investoritele saadetud kirjas, et tagamata laenu andnud investorite positsioon on muutunud tugevamaks ja muutub veelgi.

Tegelikkuses on aga just nende investorite seis praegu kõige nutusem.

Äripäev rääkis paari sündikaatlaenudes osalenuga. Nende sõnul oli raha andmisel usalduse garantiiks Jaak Roosaare aastatega kaubamärgiks kujunenud nimi ja prestiiž investorite kogukonnas. Praegu on nad aga üsna teadmatuses, infot on vähe ja Roosaare terviseprobleemidega pildilt maas.

Swedbanki rahapesu uurinud ajakirjanik: pangad on süüdi Putini sõjas

Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.

Swedbanki rahapesuskandaal 2019. aastal raputas Eesti ühiskonda. Panga Balti filiaalide kaudu liikus 2007.–2015. aastal 5,8 miljardit dollarit kahtlast raha, mis oli seotud muu hulgas Ukraina endise presidendi Viktor Janukovitšiga, Vene oligarhi Iskander Mahmudoviga ning Magnitski juhtumiga. Kõik selle tõid avalikkuse ette Rootsi telekanali SVT ajakirjanikud koostöös Eesti uurivate ajakirjanikega.

Kuula ka nädalat kokkuvõtvat saadet “Äripäev eetris”:

