Tagasi 26.08.24, 11:57 Eesti üritab oma kuvandit Rootsi silmis parandada Rootslased seostavad Eestiga jätkuvalt Estonia katastroofi ja ENSVd, näitavad iga nelja aasta tagant tehtavad uuringud.

Eesti üritab oma kuvandit Rootsi silmis parandada Foto: Andras Kralla

Rootslased võtavad eestlasi veel natuke kui postsovetlikku rahvast, rääkis EASi lähiturgude regiooni juht Tiina Tuisk Äripäeva raadio hommikuprogrammis. "Seda kuvandit me üritame järjepidevalt muuta, teeme erinevaid kampaaniaid ja murrame seda. Me oleme juba saavutanud selle, et rootslasi tuleb meie juurde rohkem," tõdes Tuisk.

