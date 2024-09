Tagasi 05.09.24, 17:46 Raadiohommikus: saunaäri erinevad tahud ja rikaste edetabel Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime riigivõlakirjade ja saunaäri kõrval ka rikaste edetabelist.

Reedeses hommikuprogrammis kuuleb intervjuud rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmehega. Foto: Andras Kralla

Hommikuprogrammis kuuleme intervjuud rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmehega, kes tutvustas kolmapäeval Äripäeva raadiole antud intervjuus seda, kellele riigi võlakirjad ikkagi mõeldud on ning miks pole neil rasvasemat julgeoleku silti. Luurmees räägib ka oma investeerimisrutiinidest ja uue riigieelarve senisest teekonnast. Intervjuu tegi Joonas-Hendrik Mägi.

Saunateenust pakkuva Iglupark OÜ juhatuse liikme ning puidust saunade müügiga tegeleva Iglucfafti tegevjuhi Priit Kallase käest uurime otseintervjuus, kuidas majanduslangus on müüki Eestis mõjutanud ning kuidas on olukord Euroopa eksporditurgudel. Uurime, mis ajendab ettevõtjaid raskustele vaatamata alustama uue äriga.

Neljapäeval avaldas Äripäev järjekordse põneva edetabeli – Rikaste TOPi. Edetabeli üks koostajaid, Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan avab hommikul oma tähelepanekuid värske TOPi kohta ning selgitab üle ka selle koostamise metoodika.

Lisaks kuuleme lõiku tuleval esmaspäeval eetrisse minevast Äripäeva raadiosaatest “Kuum tool”, mille käigus peaminister Kristen Michal avab valitsuse plaane majanduse ja tööstuse turgutamiseks.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat raamistavas arvamussaates arutletakse selle üle, milliseid mõtteteri ja üllatusi pakkus tänavune Nädalat raamistavas arvamussaates arutletakse selle üle, milliseid mõtteteri ja üllatusi pakkus tänavune Rikaste TOP ning miks tuleb pöörata tähelepanu ka neile jõukatele ettevõtjatele, kes tähelepanu ei soovi. Ühtlasi võetakse ette kõik see, mida avalikkus on saanud parajasti käiva kohtuprotsessi kaudu teada suurettevõtja Parvel Pruunsilla rollist Isamaa erakonnas

Saates küsitakse, milliseid õppetunde pakub Planet42 juhtum staarinvestorite mõju vaates ning kas riigisektori endiste tippjuhtide liikumine sama valdkonna eraettevõtetesse kujutab nõnda suurt probleemi, nagu kaitseminister Hanno Pevkur meile maalib.

Stuudios on ajakirjanikud Aivar Hundimägi, Mari Mets ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 “Läbilöök”. Saates on külas üks rahvusvaheliselt tuntumaid kaasaegseid Eesti kunstnikke Kaido Ole, kel on õnnestunud mitmekümne aasta vältel teha väga head kunsti. End idealistiks ja kontrollifriigiks pidaval kunstnikul on selgelt meeles esimene hetk, mil tal õnnestus kunsti teha. Saates räägib ta noorusest, vananemisest ja surmast, enda kujutamisest maalidel ja sellest, miks poolpehme tase pole tema jaoks olnud kunagi piisav.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Eestis saab igal aastal ca 1000 inimest kolorektaalvähi diagnoosi. Haiguse levimus kasvab kogu maailmas ning paraku haigestuvad ka üha nooremad inimesed.

Saates räägib PERHi onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi keskuse onkoloog-ülemarst, keskuse juhataja Anneli Elme haiguse võimalikest põhjustest ning uusimatest teadusuuringutest ning ennetus- ja ravivõimalustest. Lahti seletatakse haiguse ohu märgid, sõeluuringu protseduurid ning elukvaliteet pärast edukat ravi.

Samuti tuleb juttu pärilikkusest, imedieetidest, tervislikust eluviisist ning patsientide tõelise teaduspõhise toetamise olulisusest.

Saatejuht on Tuuli Seinberg

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Suur raha, suur juht ja suure sõja varjus pöörlev suur poliitika on selle saate teemadeks.

Paistab, et mingit sorti kokkulepe on ettevõtjate ja valitsuse vahel sündinud, sest vähem kui nädal enne otsust, kuidas riik ettevõtteid maksustab, on osapooled kommunikatsioonikõlareid vaiksemaks keeranud. „Äripäeva arvamusliider“ püüab vaadata läbi poliitretoorikast ja hinnata, milline on eri maksustsenaariumide pärismõju majandusele ja riigirahandusele.

Saates selgitab ka riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, mis õieti toimub Ukrainas, kus ulatuslik valitsusremont tekitab küsimusi poliitilise järjepidevuse kohta. Ning tippjuht Erkki Raasuke räägib, mida ta arvab kuldsetest käeraudadest, mis vähemasti kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võiksid kehtida tippjuhtidele, kes äsja riigisektorist lahkunud. Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun