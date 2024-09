Eesti meetootja Nordmel saatis Jaapanisse maailma esimese DNA-testi läbinud meelaadungi, mis tõestab, et tegemist on tõepoolest Eesti mesilate korjatud meega. Ettevõtte juht Peeter Matson tänab aga Eesti riiki, kes on aidanud kaasa nii DNA-testi leiutamisele kui ka Jaapani turule sisenemisele.