Tagasi 16.07.24, 16:00 Peeter Matson: mesindus on keerulises seisus nii meil kui mujal Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade “Kasvupinnas” keskendub meeturule. Nordmel OÜ juhi ja mesiniku Peeter Matsoni sõnul on turg jõuetu, sest võitlusel meepettustega ei ole otsa ega äärt.

Nordmel OÜ juhatuse liige Peeter Matson.

Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Peeter Matson rõhutab saates, et meeturg on globaalne ja täpselt samad mured, mis meie mesinikel, on ka teiste maade ametivendadel. Suurimaks mureks on võltsmee tootjad, kes rikuvad kogu meeturu.

Viljandimaa mesinik toob välja ka eduloo, nimelt on aastatepikkuse arendustöö tulemusena saanud valmis Eesti teadlaste ja paarisaja mesiniku koostöös loodud mee DNA-test, mis aitab vähendada valdkonnas levivat petturlust ning kaitseb tarbija ja tootja huve. Nüüd loodavad mesinikud, et test saab n-ö ametlikuks tõendusmaterjaliks, ja seda ka maailmas laiemalt.

Ka on mesinikud saatnud sõnumi meie jaekettidele – tehkem koostööd, müügem vaid tõendatud taustaga mett, mille päritolu on näiteks just sellesama mee DNA-testiga kinnitatud.

Saadet juhib Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun