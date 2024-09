Tagasi 12.09.24, 14:16 Valitsus kaalub korralikku alampalga tõusu Valitsusliikmed pole veel ühel meelel, kas ettevõtete maksutõus siduda alampalga 12protsendise tõusuga, nagu sotside juht Lauri Läänemets selle täna välja pakkus.

Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) ja siseminister ning sotside juht Lauri Läänemets. Foto: Andras Kralla

Koalitsioonipartnerid kinnitavad, et ükski valitsusliige pole kellelegi ultimaatumeid esitanud, kuigi sotsid nõuavad alampalga suurt kasvu. Lauri Läänemets rõhutas valitsuse pressikonverentsil, et tegemist ei ole ultimaatumiga, vaid osapooled peavad jõudma kokkuleppele. „Ei ole nii, et me üht asja teeme ja teist ei tee,“ lisas ta.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun