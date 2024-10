Tagasi 02.10.24, 14:29 Iisrael viis Liibanoni jalaväe ja soomusüksused sisse Iisrael suurendas survet Hezbollahile, kui viis täna Liibanoni sisse jalaväe ja soomusüksused, et Iraani raketirünnakute eest kätte maksta.

2. oktoober. Iisraeli armee tulistab Liibanoni suurtükiväge. Foto: Jim Urquhart, Reuters/Scanpix

Jalaväe- ja soomusüksuste lisamine viitab sellele, et operatsioon on liikunud kaugemale eriüksuslaste piiratud rünnakutest, kirjutas Reuters. See tekitab hirmu, et naftat tootev Lähis-Ida võib sattuda laiemasse konflikti.

