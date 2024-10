Tagasi 06.10.24, 12:00 Miks projektides kaob alguses aeg ja lõpus raha? Inimesed kipuvad arvama, et projekt on mingisugune käega katsutav asi, mis saab valmis. Tegelikkuses ei keskendu projektijuhtimine mitte lõpptulemusele, vaid protsessile endale.

„Koostöö on nagu paaristants. Selleks, et oleks üldse aimu, mis saama hakkab ja milline on järgmine samm, peab olema rütm. Kui seda ei ole, ei tea keegi, mis järgmiseks saab,“ ütleb Tiit Valm, projektijuhtimise ekspert. Foto: Raul Mee

Projektijuhtimise ja juhtimise arendamise ekspert Tiit Valm ütleb, et ei ole vahet, kas oled IT valdkonna või ehituse projektijuht. Erialaseid probleeme tema sõnul ei eksisteeri, sest sõltumata valdkonnast on projektijuhtide probleemid väga sarnased – need on seotud inimestega.

