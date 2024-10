Tagasi 15.10.24, 17:46 Raadiohommik: puidutööstus, tehnoloogiafirmad, börs, Bolt ja audiitorid meie ümber Kolmapäevases raadiohommikus räägime Eesti tehnoloogiafirmade käekäigust ja tehinguturust, Deloitte Eesti tegevuse lõpetamisest ja audiitorturust, börsimängudest päris ja virtuaalse rahaga ning Eesti puidutööstusest.

LHV vanemmaakler Nelli Janson räägib börsimängudest päris ja virtuaalse rahaga. Foto: Liis Treimann

Külla tulevad Prudentia Tallinna partner Indrek Uudeküll, audiitorkogu asepresident Mart Nõmper, LHV vanemmaakler Nelli Janson ning värskelt Jõgevamaa parimaks ettevõtteks kuulutatud Estonian Plywoodi emafirma Lemeks suuromanik Jüri Külvik. Eetris kuuleme ka Ireene Kiluski intervjuud Bolti presidendi Jevgeni Kabanoviga.

Raadiohommiku toovad kuulajani saatejuht Meelis Mandel ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Keskendume ettevõtete saneerimisele ja pankrotile – kaks vastandlikku protsessi, millest üks võib päästa äri, samas kui teine toob kaasa selle lõpetamise. Arutleme, kuidas teha õige valik saneerimise ja pankroti vahel ning millal on õige aeg tegutseda. Uurime lähemalt, kuidas need protsessid toimivad, millised on nendega seotud riskid ja võimalused ning kes selle kõik kinni maksavad.

Stuudios on vandeadvokaat ja pankrotihaldur Maire Arm ning pankrotihaldur ja saneerimisnõustaja Ly Müürsoo, kellel on kokku 60 aastat kogemust nende keeruliste olukordade lahendamisel.

Saadet juhib Paavo Siimann.

12.00–13.00 “Virupärane ettevõtlus”. Teeme koos Tapa valla ettevõtlusspetsialisti Marko Teivaga ülevaate piirkonda plaanitavatest uutest äriprojektidest. Teiva sõnul ei möödu Tapa vallas nädalatki, kui mõni ettevõtja ei astu vallamaja uksest sisse mõne uue investeerimisideega. Saatest saab teada, millised projektid praegu töös on, milline on Tapa valla tööjõuturu olukord ning kuidas mõjutab piirkonna arengut kaitseväe tegevus, mis samuti kiirelt laieneb ja hoogsalt investeerib.

Saadet juhib Lään-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Roheidude juhid Kristjan Lepik ja Oksana Tolmatšova kuulutavad saates, kus jutuks on sektori seisukord, välja ideekonkursi loosunglikule “rohepööre” sõnale parema nimetuse leidmiseks.

Saatejuht on Tarmo Virki.

15.00–16.00 “Äripäeva TOP”. Külas on Selveri juhataja Kristi Lomp ja Humana juhataja Margus Suik, kellega seekord räägime jaekaubandusest. Juttu tuleb tehtud vigadest, aga ka õnnestumistest. Nimelt tõusis Selver võrreldes eelmise aastaga 56 kohta ja Humana pääses esimest korda TOPide nimistusse. Räägime ka jaekaubanduse olukorrast laiemalt ja vaatame tulevikku.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

