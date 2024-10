Tagasi 22.10.24, 16:00 Audiitorifirma Deloitte jätab oma kliendid konkurentidele krabamiseks Suurde nelikusse kuuluva audiitorifirma Deloitte’i lahkumine Eestist on andnud konkurentidele võimaluse kliendid endale krabada, ettevõtjate seast kõlab aga muret, et audiitoriteenus läheb nüüd veel kallimaks.

Audiitorifirma Deloitte’i Eesti äri sulgemine tuli turuosalistele suure üllatusena. Foto: Reuters/Scanpix

Turuosalised tõdevad, et Deloitte’i ajastus turult lahkumiseks on kehv, osale senistest klientidest tekitab see peavalu, olgugi et hiiglaslikku auku nende lahkumine Eesti ettevõtlusmaastikule ei jäta.

