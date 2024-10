Auditeerimise uued piirmäärad võivad heakskiidu saada juba tänavu

Viimasel aastal on paljudel ettevõtetel varade maht ning müügitulu kasvanud, kuid see pole tingimata tulenenud tegevusmahu kasvust, vaid inflatsioonist. Seetõttu on need ettevõtted ületanud ka auditeerimiskohustuse lävendi ning juba varasema suure töömahu tõttu on pidanud audiitorid paljud kliendid ka ukse taha jätma.