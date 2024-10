Tagasi 22.10.24, 15:15 LHVst lahkuv juht tahaks liikuda alustavasse idufirmasse Ametist lahkuva LHV Suurbritannia äri tehnoloogiajuht Andres Kitter rääkis, et regulatsioonid on läinud pankadele liiga karmiks. LHV järel seoks Kitter end tulevikus mõne algfaasis idufirmaga.

Londonis asuva LHV Bank Limitedi juhatuse liige Andres Kitter näeb end tulevikus mõne algfaasis tehnoloogiafirma juures. Foto: Liis Treimann

“Kui vaadata, kui suured on riskijuhtimise meeskonnad, siis see on valdkond, mis kasvab kõige kiiremini. Kiiremini kui tehnoloogia ja äri pool,” hindas Kitter.

