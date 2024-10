Tagasi 25.10.24, 12:32 Keldo loodab juba järgmisel aastal välistöötajate piirarvu tõsta Kolmandatest riikidest töötajate sisserände piirarv võiks lähiajal kasvada kuni kolm korda ning valitsusliikmed on selle käikuminemises ka üsna optimistlikud, täit kokkulepet koalitsioonipartnerite vahel sellegipoolest veel ei ole.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo Foto: Liis Treimann

Oktoobri alguses väljahõigatud plaan ootab veel valitsuskabinetis sirgeks vaidlemist, kuid majandusminister Erkki Keldo sõnul on need pigem arutelud “väikeste detailide üle”. “Tahame hiljemalt selle aasta sees otsuse ära teha, et järgmisel aastal oleks võimalik seda kvooti üht- või teistpidi rakendada,” ütles ta.

