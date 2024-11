Tagasi 10.11.24, 16:45 Raadiohommikus: kuidas läheb ekspordil, puidutööstusel ja sadamal Esmaspäevases hommikuprogrammis arutleme värskete ekspordinumbrite üle, uurime, kuidas läheb suurel puidutöösturil, ja vaatame peale Tallinna Sadama kolmanda kvartali tulemustele.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tuleb ettevõtte tulemustest rääkima esmaspäeva hommikul kell 8.30. Foto: Liis Treimann

Alustame hommikuprogrammi aga hoopis ringmajanduse ja jäätmeveo teemaga. Kell 7.30 saate kuulata intervjuud kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsleri Ivo Jaanisooga, kellega räägime prügiveoturgu ähvardavast monopoliseerumisest, pakendite ringlusesse võtmise probleemidest ja jäätmereformist, millega proovitakse lahendada kitsaskohti.

Kell 8 avaldab statistikaamet septembrikuu kaubavahetuse statistika, kust näeme, kas Eesti ettevõtete ekspordimahtude vähenemine jätkub või on olukord paranemas. Nende numbrite ning tööstuse olukorra ja inflatsiooni üle tuleb stuudiosse arutlema LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Lisaks avaldab esmaspäeva hommikul oma kolmanda kvartali tulemused börsifirma Tallinna Sadam. Ettevõtte käekäiku tuleb kell 8.30 kommenteerima juhatuse esimees Valdo Kalm, kellelt uurime ka kaubavahetuse ja Tallinna Sadama plaanide kohta.

Kell 9 helistame puidutööstuse kontserni Combiwood Grupi juhatuse liikmele Gert Rahnelile, kellelt uurime, kas puidutööstuses on pärast pikka ja sügavat langust juba nõudluse taastumise märke ning millistel eksporditurgudel läheb Combiwoodil endiselt raskelt ja kus on taastumine olnud kiirem.

Hommikuprogrammi teevad saatejuht Kristjan Kurg ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

9.50‒10.00 “Obskuurne majandus”. Kujutage ette, et olete inimesega suhtes pea 20 aastat, saate ühise lapsegi ja siis tuleb välja, et tal on tegelikult hoopis teine elukutse ja nimi, mida ta teile tutvudes ütles. Isegi lapse sünnitunnistusele pani oma valenime. Seekordses saates on juttu üle piiride läinud salapolitseinike operatsioonidest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Paljude hirmuks, aga ka paljude rõõmuks on vabariiklane Donald Trump tagasi. Saates räägime lõhestunud USA ühiskonnast, vabariiklaste saavutatud poliitilisest superjõust, miljardäride sepitsustest, aga ka just Ameerikast tulnud Eesti ettevõtja nägemusest.

Saate esimeses pooles räägib Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent, ameeriklane Matthew Crandall ning teises pooles USAs tegutsev Bikeepi asutaja ja juht Kristjan Lind. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Martin Teder.

13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”. Seekordne saade keskendub ESG-le (keskkond, sotsiaalsed küsimused ja ettevõtte juhtimine ‒ toim) ja pakub kuulamiseks kahte ettekannet tänavuselt ostujuhtimise aastakonverentsilt. Metallitööstuse Leden Estonia ostujuht Kristina Peramets räägib praktilistest sammudest, kuidas on ettevõte integreerinud ESG-põhimõtteid meeskonnatööga ja kommunikatsiooniga. Katusematerjalide tootja Ruukki Productsi ostu- ja logistikajuht Erkki Jaanhold selgitab, millised on ostujuhi võimalused ja roll ESG-eesmärkide täitmiseks.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates, kus mängime ette säravaid ettekandeid Äripäeva konverentsidelt, kõlab aasta investori ja Superangeli fondijuhi Marko Oolo esinemine suviselt investeerimisfestivalilt.

Oolo räägib jõukuse kasvatamisest ja nii enda kui ka teiste tuntud investorite mõtetest selle kohta, kui palju raha on vaja heaks eluks. Ka selgitab ta, kuidas plaanib enda miljonilise portfelli viia miljoniteni. Modereerib Juhan Lang.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.