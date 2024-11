Raadiohommikus: Oleg Gross loodab, et varsti hakkab tema firmal kehvemini minema

ST Sisuturundus 11.11.24, 13:00

Eesti ja kogu Baltikumi suurim kasutatud autode jaemüüja AS Longo Group pakub kõigis kolmes Balti riigis võlakirju summas 10 miljonit eurot, mille aastane fikseeritud intressimäär on 10% ja tähtaeg kolm aastat. Võlakirjade märkimisperiood kestab kuni 25. novembrini ning on avatud nii jae- kui ka kutselistele investoritele.