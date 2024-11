Raadiohommikus: nõnda jahitakse miljardit

Maksuamet on enam kui aasta koostanud juhendit, mis aitaks korra majja lüüa ettevõtete ostmise ja ühendamise ajal tekkivates maksuküsimustes, olgu need laialt levinud skeemid, kus ettevõtte ostuks kulunud raha jääb laenuna koormama ostetud ettevõtet või siis sellised skeemid, nagu Äripäevas suurelt kajastatud California Maja, kus trikitati dividendipoti jagamisega nii, et tulumaksu ei peaks maksma . Pärast pikka arutamist ja vaidlusi saab maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu neis teemades selgust luua.