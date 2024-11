Tagasi 29.11.24, 10:00 Aasta tehase konkurss ootab kandidaate Algab konkurss „Aasta tehas 2025“, mille eesmärk on tunnustada tehaseid, mis liiguvad aina enamtarga tootmise poole ja hoiavad fookuses efektiivsust ning tehnoloogilist arengut. Kandidaate saab esitada kuni 31. jaanuarini 2025.

Aasta tehas 2024 tiitli võitsid Promens Rõngu AS (VKE-de kategoorias) ja Harju Elekter AS (suurettevõtete kategoorias). Keskel karikatega Promens Rõngu juht Ülle Susi ja Harju Elektri juht Alvar Sass. Foto: Raul Mee

Aasta tehas 2025 selgub nii suurettevõtete kui VKE-de kategoorias, lisaks antakse taas välja eriauhind kõige vastutustundlikumale tehasele.

Võitjad kuulutatakse välja 13. märtsil toimuva tööstussektori suursündmuse " Tark tööstus 2025 " õhtusel galal.

„Aasta tehase konkurss on kahtlemate tehastele hea võimalus positiivselt silma paista ja rääkida sellest, mis on hästi. See on võimalus avada oma tootmise uksed ja näidata, milline tarkus on ettevõtet edasi aidanud, lisandväärtust suurendanud ja efektiivsust kasvatanud,“ julgustab konkursi eestvedaja Harro Puusild.

„Pange oma tehas „proovile“ ja saatke meie žürii ette,“ julgustab Puusild, „sest sellega paistate silma ja saate ka ise väärtuslikku tagasisidet, mis edasi aitab.“

Puusilla sõnul on väga oluline, et tähelepanu saaksid nii suurettevõtted kui ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. „Just seepärast oleme loond spetsiaalselt kaks kategooriat, et väiksemad ei jääks suurte varju, sest võimalused on ju erinevad,“ lisas korraldaja.

Samamoodi pöörame tähelepanu jätkusuutlikkusele ja anname kõige vastutustundlikumale tehasele ka eriauhinna, lisas Puusild.

Aasta tehase valib välja professionaalne žürii, kelle hulka kuuluvad Lean Digitali partner Aleksandr Miina, Saksa Automaatika juht Ats Alupere, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Tauno Otto ning Leanesti juht Marko Saviauk.

Aasta tehase liikumist toetavad Lean Digital, Leanest, Saksa Automaatika ja Eesti Gaas.

Tingimused ja kandideerimine Konkursi tingimused: • konkursile on oodatud Eestis registreeritud töötleva tööstuse ettevõtted; • võitja selgub kahes kategoorias: suurettevõte ja VKE; • ankeedis toodud vastuste põhjal antakse välja ka eriauhind „Vastutustundlik tehas 2024“; • ankeedid peavad laekuma hiljemalt 31. jaanuaril 2025; • ankeetide põhjal valib 4-liikmeline žürii kummaski kategoorias 3 favoriiti, kelle juurde toimub täiendava info kogumiseks ka žürii külastus – kandidaadid peavad olema valmis žüriid tehases vastu võtma (külastuspäevad on 4. veebruar, 5. veebruar, 6. veebruar, 17. veebruar, 18. veebruar); • võitjad selguvad ankeedi ja külastuste käigus kogutud info põhjal; • täiendavat infot saab konkursi eestvedajalt Harro Puusillalt aadressil [email protected]

Konkursi kulg: • konkursi väljakuulutamine toimub 25. novembril 2024; • ankeetide laekumise tähtaeg on 31. jaanuaril 2025 (varasem saatmine on väga oodatud, žürii vaatab ankeete jooksvalt kahe kuu vältel); • konkursi ankeet asub SIIN • ankeedis julgustame täitma ka jätkusuutlikkuse ja hoolivusega seotud küsimusi, sest nende põhjal antakse välja eriauhind; • hiljemalt 3. veebruaril 2024 tutvustatakse kõiki kandideerivaid tehaseid põgusalt ka teemaveebis Tööstusuudised.ee; • 6 väljavalitud tehase (3 suuretevõtet, 3 VKEd) külastamine toimub külastuspäevadel veebruaris); • pärast külastusi kujundab žürii ankeetide ja külastuste käigus kogutud info põhjal otsuse; • 3 võitjat ehk Aasta tehas 2025 (VKE) ja Aasta tehas 2025 (suurettevõte) ning Vastutustundlik tehas 2025 selguvad 13. märtsil 2025 konverentsi ja kontaktmessi „ Tark tööstus 2025 “ õhtusel üritusel.

Eelmised võitjad: Aasta tehas 2025 – ... Aasta tehas 2024 – Harju Elekter AS (suurettevõtete kategoorias) ja Promens Rõngu AS (VKE-de kategoorias) Vastutustundlik ettevõte 2024 – E-Piim Tootmine AS Aasta tehas 2023 – ETS NORD AS (suurettevõtete kategoorias) ja Electroair OÜ (VKE-de kategoorias) Aasta tehas 2022 – Ensto Building Systems OÜ